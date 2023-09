"Sono io la Regina della notte"

Strano ma vero: dalla riapertura nel 2002 "Il flauto magico" non è mai andato in scena al Teatro delle Muse di Ancona. Accadrà oggi (e domenica) con la nuova produzione affidata al direttore Giuseppe Montesano e al regista Luca Silvestrini. Nei panni della Regina della notte, uno dei personaggi più inquietanti e affascinanti, c’è l’ungherese Brigitta Simon.

Lei ha già vestito i panni della Regina della notte. E’ un ruolo che le piace?

"Sì, amo molto interpretarla. E’ un ruolo adatto a un soprano di coloratura. E poi mi piace fare l’esperienza di tirar fuori le ‘tenebre’ che sono in me (ride, ndr). Anche se i miei colleghi mi dicono che vesto sempre di rosa, quasi come una Barbie".

E’ una bella squadra con cui lavorare?

"Sì, c’è un bravo regista, c’è un bravo direttore d’orchestra e tutti i solisti oltre che bravi sono molto simpatici. Da loro ho ricevuto un grande supporto. Sono molto contenta di lavorare con questo ‘team’".

La Regina della notte non è un personaggio facile da interpretare...

"In effetti è un ruolo difficile dal punto di vista tecnico, vocale. Questo a causa della complessità del ruolo. La prima aria è profonda, di gamma media. Ha una coloratura simile a Donna Anna del ‘Don Giovanni’. La seconda aria arriva al confine, al limite della voce, con le sue note molto, molto alte. E’ un brano che mette molta pressione sulla cantate, naturalmente. Ma Mozart è stato molto intelligente: ha messo un’ora di ‘pausa’ tra un’aria e l’altra. Penso che abbia pensato al soprano quando l’ha deciso". Cosa pensa della Regina delle notte dal punto di vista psicologico?

"Deve sapere che c’è una storia dietro il carattere del personaggio. Nella primavera del 1791 Mozart ricevette da Schikaneder, direttore del Teatro sul Wieden di Vienna, l’incarico di comporre un’opera magica. Schikaneder raccolse varie fonti. Molti elementi provenivano dalla raccolta ‘Dschinnestan’ di Christoph Martin Wieland, che comprendeva la fiaba ‘Lulu o il flauto magico’, ‘I ragazzi intelligenti’ e ‘Il labirinto. Il romanzo ‘Setos’ di Jean Terrasson fornì l’atmosfera dell’antico Egitto. I dettagli furono presi dalla tragedia ‘Thamos’ di Gebler, come quelli riguardanti gli ideali dei massoni".

E qui c’è una ‘leggenda’ sulla creazione dell’opera, vero? "Sì. Mentre i due lavoravano al Flauto magico, al teatro di Leopoldstadt veniva rappresentata la commedia popolare ‘Die Zauberzither oder Kaspar der Fagottist’ di Joachim Perinet, su musica di Wenzel Müller, commedia basata sulla stessa fiaba ‘Lulu o Il flauto magico’. Sebbene Mozart avesse già completato il Finale I, Schikaneder riscrisse il libretto: la buona Regina divenne una malvagia e vendicativa Regina della Notte, e l’originariamente malvagio Gran Sacerdote divenne il saggio e filantropo Sarastro. Con questo cambiamento, l’intera storia fu stravolta".