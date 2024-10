"Sono la terra sono il cielo": opere di Alessandrini, Calovini e Torcoletti

Nuova mostra alla Galleria Papini di Ancona. "Sono la terra sono il cielo’, questo il titolo, permetterà di ammirare le opere di tre artiste (Anna Maria Alessandrini, Patrizia Calovini e Tiziana Torcoletti) che sono anche coloro che gestiscono lo spazio espositivo di via Bernabei. L’inaugurazione è prevista domani alle ore 18.

Come scrive lo storico d’arte Michele Servadio, l’obiettivo del progetto è "riflettere, attraverso il linguaggio artistico e l’uso dell’immagine, sul ruolo della donna contemporanea e sulle difficoltà quotidiane che incontra nel proprio percorso di affermazione all’interno della società. Partendo da un celebre verso della canzone Mariposa di Fiorella Mannoia, le tre artiste hanno sviluppato un percorso di ricerca che vive sul delicato confine fra identificazione e rappresentazione simbolica, generando in questo modo un linguaggio apparentemente diverso ma in realtà complementare e unitario".

Per Servadio la Calovini "si affida a una figurazione colta e armonica, dove la sua padronanza tecnica ci permette di cogliere la sua personale visione della donna contemporanea, le cui sembianze sono talmente maestose da assumere tratti quasi mitologici".

Quanto alla fotografa Tiziana Torcoletti, il critico sottolinea che "i suoi scatti concettuali, colti e riflessivi, ci mostrano una donna che nonostante i passi in avanti nel processo di emancipazione è ancora oppressa dalla società contemporanea, schiacciata quotidianamente da macigni che assumono ora una connotazione politica, ora sociale".