"Sono le nonne la vera tradizione"

Originario di Filottrano, 31 anni, Michele Antonelli ha avuto esperienze in Veneto e in Lombardia, lavorando anche nel ristorante ‘Da Vittorio’ di Brusaporto. Ma il suo viaggio culinario è arrivato fino alla Finlandia, alla scoperta delle tecniche della cucina nordica. Poi ha aperto a Loreto ‘GastroBi’, bottega di prodotti tipici preparati con soli ingredienti a chilometro zero. A gennaio scorso, ha vinto il ‘San Pellegrino Young Chef Academy’.

Antonelli, quali sono i pro di questa iniziativa?

"L’iniziativa raggruppa il lavoro che fanno molti cuochi qui nelle Marche. Valorizza il territorio, gli ingredienti, la materia prima. Trovare un filo conduttore unico che unisce tutti. È un po’ come rendere ‘ufficiali’ piatti non troppo conosciuti. Il bollino è un riferimento come indice di qualità, ti fa distinguere dai classici ristoranti".

Ma secondo lei la tradizione sta scomparendo?

"Al contrario, negli ultimi 10 anni è uscita fuori in maniera importante. Prima si faceva più un ragionamento prettamente commerciale, ora il ristorante è un’azienda quindi questo discorso deve stare in piedi solo valorizzando il territorio. Diverse realtà hanno cambiato direzione e puntano sui prodotti locali. E io sono tra questi".

Ovvero?

"Porto la mia tradizione di ‘GastroBi’ agli eventi fuori regione. Un po’ come costruire una mia identità".

Da chi vorrebbe venisse scritto il registro?

"In primis dalle nonne, che andrebbero fatte patrimonio dell’Unesco. La tradizione ‘in carne e ossa’ da cui noi chef dovremmo apprendere. Poi da chef rinomati che abbiano fatto la storia del territorio".

E i piatti del cuore che vorrebbe al suo interno?

"I vari arrosti di carne come la porchetta, con profumi tipo finocchietto e guanciale. Fino ai vari piatti di pesce della zona pesarese e anconetana, come il brodetto o lo stoccafisso. Ma anche i frascarelli, quelli non possono mancare".