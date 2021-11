di Marina Verdenelli "Sono pentito e vorrei chiedere scusa alla giornalista. Non so cosa mi sia preso ma di sicuro non sono un tipo che ce l’ha con le donne. Sono molto provato da tutto questo". Da ieri è tempestato di chiamate da tutta Italia e risponde così al Carlino Andrea Serrani, il ristoratore di Chiaravalle che sabato, in trasferta ad Empoli per la partita della Fiorentina, ha molestato, palpandole il fondoschiena, la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia. I suoi spostamenti, dopo il ritorno dal derby toscano, sono stati casa e studio...

"Sono pentito e vorrei chiedere scusa alla giornalista. Non so cosa mi sia preso ma di sicuro non sono un tipo che ce l’ha con le donne. Sono molto provato da tutto questo". Da ieri è tempestato di chiamate da tutta Italia e risponde così al Carlino Andrea Serrani, il ristoratore di Chiaravalle che sabato, in trasferta ad Empoli per la partita della Fiorentina, ha molestato, palpandole il fondoschiena, la giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia. I suoi spostamenti, dopo il ritorno dal derby toscano, sono stati casa e studio del suo avvocato, Roberto Sabbatini, a Chiaravalle. Serrani lo ha subito contattato domenica sera, dopo che il video della diretta televisiva con la molestia aveva fatto il giro di tutti i notiziari. "Già quel giorno – spiega il suo legale – il mio assistito voleva uscire allo scoperto e chiedere scusa alla giornalista infatti ci siamo attivati insieme per poterla contattare. Prima tramite i social personali della donna e poi attraverso la redazione televisiva per cui lei lavora. Da quando il fatto è successo l’unica cosa a cui ha pensato è stata quella di scusarsi, per rispetto". Un gesto che "non era nelle mie intenzioni" ha detto Serrani al suo avvocato e che "non voleva avere nessun fine sessuale". Padre di una bambina il ristoratore si sarebbe subito sfogato con gli amici più stretti, già poche ore dopo i fatti, parlando di "una grossa cavolata, una goliardata" male interpretata e alla quale vorrebbe solo porre rimedio il più velocemente possibile perché "mi stanno descrivendo come un delinquente e un violentatore, una persona che proprio non sono".

Di aver commesso un errore Serrani si sarebbe reso conto subito. Anche il suo avvocato lo descrive come "una brava persona, un bravo imprenditore e un bravo padre che rispetta le donne e che vuole solo manifestare quanto prima, alla vittima, tutto il suo dispiacere". Il ristoratore è pronto ad incontrare la giornalista dove e quando lei lo vorrà per potersi scusare dal vivo con lei. Fino a ieri sera, nonostante i cellulari lasciati alla sua emittente televisiva per farsi richiamare, Serrani e il suo avvocato non hanno ricevuto telefonate. Ieri mattina intanto i carabinieri di Chiaravalle lo hanno contattato per annunciargli l’arrivo di una denuncia a suo carico che ieri sera ancora non era arrivata. "Abbiamo fatto l’elezione di domicilio – dice l’avvocato Sabbatini – aspettiamo, non sappiamo ancora nemmeno il reato di cui è accusato". Nello studio del suo legale ieri ha rilasciato una intervista alle Iene che andrà in onda questa sera. Anche "La Zanzara" lo ha contattato. "E’ stato uno sbaglio – ha ribadito il tifoso – volevo sono andare all’auto. Sputato? Macché stavo tossendo". A casa la compagna gli avrebbe detto "ma come ti è venuto in mente".