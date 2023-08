"Sono pericolosi" E ora scattano i Dacur

Protagonisti di condotte antisociali e considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo il reiterato abuso di alcolici, scattano due divieti di accesso alle aree urbane e ai locali del centro cittadino – validi per dodici mesi – nei riguardi di due pregiudicati. È quanto disposto due giorni fa dal questore di Ancona Cesare Capocasa, su proposta dei carabinieri della Tenenza di Falconara. I Dacur, che sono stati notificati nelle scorse ore, vanno a colpire un peruviano di 29 anni ed un italiano di 35 già noti alle forze dell’ordine in quanto avevano avuto problemi con la giustizia per violazioni al Codice della Strada, ma si erano anche resi responsabili di reati contro la pubblica amministrazione e la persona.

Secondo il dossier degli uomini dell’Arma falconarese guidati dal comandante Giuseppe Esposito, infatti, i due erano stati sorpresi più volte ubriachi nel cuore della città e dunque molesti nei confronti di cittadini, viaggiatori e clienti dei bar. Tenuto conto della loro predisposizione alla contravvenzione delle norme di convivenza civile e valutata la condotta dei due soggetti, il questore di Ancona ha ritenuto necessario emettere nei riguardi del 29enne e del 35enne dei provvedimenti ancora più aspri delle semplici sanzioni.

Sarà fatto loro divieto di accedere per un anno ai locali e agli esercizi pubblici presenti nella zona della stazione ferroviaria di Falconara Marittima, nel "lungomare" di via Flaminia e nelle vie collaterali quali via Mameli, via Bixio, via XX Settembre, nonché nelle piazze Mazzini, Garibaldi, F.lli Bandiera e Catalani. Non certo una misura inedita, ma che in qualche modo viene ricompresa nell’ordinanza sindacale antialcol che può portare a provvedimenti ancora più restrittivi da parte della Questura dorica. Come in questo caso: stop all’abuso di bevande alcoliche nelle attività del centro, più tranquillità per i frequentatori.