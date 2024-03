"Sono più emozionato di quando suono"

E’ Francesco Di Rosa il nuovo direttore artistico dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana. Oboista di fama internazionale, attuale primo oboe nell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Di Rosa è anche direttore artistico degli "Amici della Musica di Montegranaro", dove è nato.

Il suo nome è stato scelto fra i trenta che hanno partecipato a un bando pubblicato a dicembre. "Siamo giunti alla conclusione del percorso intrapreso con il cda, che ringrazio per tutto il lavoro svolto, per l’individuazione del nuovo direttore artistico - dichiara Fabrizio Del Gobbo, presidente della Form, una delle 13 istituzioni concertistiche orchestrali italiane (ICO) riconosciute dal Ministero della cultura -. Sono arrivate numerose candidature, oltre ogni nostra previsione, dal Nord al Sud dell’Italia, e anche da fuori Italia. Ognuna con aspetti interessanti e di eccellenza. Sono figure di rilievo con cui potenzialmente potremo collaborare. Al termine della procedura, il cda, all’unanimità, ha ritenuto Francesco Di Rosa, sia per le qualità espresse da professionista che per le competenze che questo incarico richiede, la figura più confacente alle esigenze artistico/organizzative della Form".

Del Gobbo ringrazia vivamente il predecessore di Di Rosa, Vincenzo De Vivo, consulente artistico durante il periodo di commissariamento.

Di lui il presidente sottolinea, "al di là delle ben note e riconosciute qualità artistiche e professionali", "la disponibilità collaborativa e l’affetto concretamente dimostrato verso l’Orchestra e la Fondazione. Sue l’idea e la realizzazione della stagione sinfonica in corso, ‘Geografie Musicali’, con cui stiamo portando nei teatri uno straordinario programma, ricco di solisti e direttori internazionali".

"Sono emozionato, più di quando devo suonare – confessa Di Rosa -. Sono molto orgoglioso, e ringrazio il presidente e il cda per la fiducia riposta in me. Ce la metterò tutta. Credo in questa istituzione, con cui c’è un forte legame. L’ho vista crescere. Ne conosco tutte le potenzialità e le grandi professionalità. I marchigiani devono esserne orgogliosi. E’ un patrimonio, un vanto per tutti. Io metto a disposizione le mie competenze. Sento una grande responsabilità, ma non vedo l’ora di iniziare".

Anche lui tiene a ringraziare De Vivo: "Ci siamo visti a Roma, e gli ho anche chiesto una sua collaborazione. A me piace fare squadra".

Francesco Di Rosa, socio fondatore del movimento Musicians for Human Rights e della Human Rights Orchestra, dal 1994 al 2008, è stato Primo oboe solista dell’Orchestra della Scala e della Filarmonica sotto la direzione di Riccardo Muti e Daniel Barenboim.

Unico oboista italiano a suonare come primo oboe con i Berliner Philharmoniker, è stato invitato, sempre come primo oboe, da prestigiose orchestre in Germania, Austria, Francia e Svizzera. E’ docente ai corsi dell’Accademia di Santa Cecilia e dell’ Accademia Filarmonica di Bologna.

