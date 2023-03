Sono sedisi le donne che in un anno e mezzo hanno "denunciato" maltrattamenti in famiglia

Di donne che chiedono aiuto per aver subito violenze di ogni tipo ce ne sono diverse, anche in Valmusone. L’associazione "Donne e giustizia", che gestisce il Centro antiviolenza della provincia di Ancona, ha aperto, grazie alla collaborazione del Comune di Osimo, uno sportello in città, attivo dal settembre 2021, si sono rivolte 16 donne (cinque nel 2021 e 11 nei dieci mesi del 2022), cinque delle quali stanno portando avanti il percorso di fuoriuscita dalla violenza con il supporto delle operatrici del centro.

"Lo sportello è aperto il primo e il terzo giovedì del mese – spiega la vicesindaco e assessore ai Servizi sociali di Osimo Paola Andreoni -. In più si sono registrati casi di allontanamento dal contesto famigliare di donne con figli che hanno denunciato di aver subito violenza (codice rosso)". L’Ambito sociale, assieme all’amministrazione comunale, ha programmato di finanziare per circa 20mila un progetto che ha come obiettivo favorire l’emersione della violenza, offrire informazioni utili, orientare verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti sul territorio per una presa in carico mirata. Le azioni del progetto saranno di front office e back office.

Oggi alle 17.30 nella sala convegni delle grotte del Cantinone "Una donna per amico", pomeriggio di musica e poesia promosso dalla Consulta donne pari opportunità.