"Sono sicura: vinceremo noi Alleanze? Ma se si governa non si può accontentare tutti"

Ida Simonella, il "suo" centrosinistra va al ballottaggio posizionandosi dietro al centrodestra: come giudica il 41% dei consensi conquistati?

"Sono molto soddisfatta alla luce della situazione nella quale viviamo, del vento di destra che soffia nel Paese. Detto questo, sono convinta che alla fine vinceremo noi".

Il Pd raggiunge il 21%, leggermente in calo rispetto alle Politiche e alle precedenti amministrative. Di contro le civiche volano...

"La mia ‘Ancona Futura’, ma anche quella di Carlo Pesaresi (‘Ancona diamoci del noi’, ndr) sono andate molto bene. Abbiamo raccolto, credo, il voto di chi non andava alle urne e in parte anche dai partiti. Una lista molto bella e che ha visto la presenza di sportivi: si è creato un ottimo spirito di squadra".

Per questo rush finale avrà al suo fianco qualche leader nazionale?

"Penso di sì (la segretaria nazionale dei dem Schlein ha annunciato che sarà sui vari territori per il ballottaggio, ndr) anche se ancora non è stato deciso nulla".

Resta cruciale riportare gli anconetani alle urne.

"Dobbiamo far tornare chi ha già espresso il suo voto e anche chi non è andato ai seggi".

Pensa ad apparentamenti in vista della sfida finale?

"Sono pronta a riparlare con tutti. Deve essere chiaro, però, che quando si governa si deve rinunciare a qualcosa. Non è possibile accontentare tutti. Detto qusto, però, noi e chi è restato fuori dal ballottaggio siamo accomunati dai valori di uguaglianza, solidarietà, diritti della persona che ci portano a stare dalla stessa parte. E’ tutto quello che non ha la destra e si vede da quelle che sono le politiche regionali che si stanno portando avanti".

Simonella, cosa l’ha colpita della campagna elettorale?

"L’impostazione data dalla destra. Hanno visto Ancona come un territorio di conquista. Un atteggiamento che mi ha fatto sussultare e scattare l’impegno di difesa e resistenza. La città non è una bandierina da conquistare. E questo la dice lunga sull’interesse che hanno nel voler affrontare i problemi del capoluogo".

A proposito di problemi, lei ha governato per dieci anni fino a pochi gorni fa: sente di aver commesso degli errori?

"E’ difficile governare e non riesci ad arrivare a tutti i risultati che avevi previsto. Detto questo, non ho nulla da rimproverarmi rispetto all’impegno che ho portato avanti ogni giorno. Allo stesso tempo sarebbe presuntuoso non dire che si poteva fare meglio. Comunque siamo riusciti a portare in città 80 milioni di euro di investimenti che sono un qualcosa di enorme, credo che di questo si debba tenero conto. Ho messo in campo capacità e competenza e lo dico sempre non in maniera presuntuosa".

Un appello al voto?

"Non molliamo e facciamo in modo che altri si riconoscano in noi. Stringiamoci intorno ai nostri valori per una visione nuova della città".

a.q.