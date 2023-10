"Sono solo battute. Nulla di blasfemo"

"Carissimo amico giù il ditino...". Inizia così il post pubblicato dal consigliere di Fratelli d’Italia Jacopo Toccaceli in risposta all’affondo di Carlo Pesaresi (Ancona diamoci del Noi). Una polemica sui social trasformata in caso politico: "Con quel post Pesaresi ha mancato di rispetto ai cittadini anconetani, agli artisti che si sono esibiti sui palchi della Notte Bianca _ replica Toccaceli parlando col Carlino _ che non sono minus habens. Esiste la cultura popolare oltre alle iniziative che abbiamo favorito, dal Vanvitelli alla Pinacoteca, ci sono vari modi di fare cultura. Ci deve essere la libertà di ridere, il divertimento pop, e non quella di giudicare come ha fatto lui. C’è solo un modo per rispondere a un attacco del genere, mostrare a Pesaresi e alla sinistra i sorrisi delle migliaia di persone presenti sabato sera nel capoluogo. Quella sinistra che ha organizzato eventi blasfemi e osceni, mentre io non ho visto nulla di tutto ciò durante la Notte Bianca. A me piacciono i frizzi e lazzi, anche volgari magari ma che fanno ridere. Che male c’è a sorridere un po’? Lei pensi che gli echi della Notte Bianca sono arrivati anche a New York grazie a Carlo Ciccioli che si trova lì e ha partecipato a una serie di iniziative legate all’anconetanità". Toccaceli nel post analizza il suo concetto culturale e conclude con un ultimo affondo: "La cultura con C maiuscola che serve per educare a noi non ci appartiene, noi crediamo nella libertà e nella diversità. Per noi una battuta rimane una battuta, magari non da lord inglese, magari non rispetta tutti i canoni del vostro politicamente corretto, ma chi se ne frega. Siete persone tristi e distanti dalla realtà".