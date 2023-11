"Sono stata violentata": lo sfogo in un tema

di Marina Verdenelli

Un complimento l’aveva fatta sentire carina, poi c’era stata un’uscita insieme, assaporando i primi battiti del cuore, con lui che l’aveva cercata anche su Instagram. "Dai usciamo, ti passo a prendere". Alla fine lei, 14enne, aveva ceduto. Era salita sulla sua auto, pensando di andare a bere qualcosa insieme ma si è ritrovata a casa del ragazzo che l’aveva invitata, un 20enne. Il giovane l’avrebbe spogliata dei vestiti e sfiorata nelle sue parti intime, contro la sua volontà. Piena di vergogna si era rivestita in fretta per chiudere quella ferita senza raccontare ai familiari cosa le era successo. A scuola non ha retto e in un tema, dove la traccia era quella di raccontare una esperienza estiva, è crollata. Ha scritto tutto lì, con la penna, su un foglio bianco poi consegnato alla professoressa. Quando la docente ha letto il compito non poteva credere ai suoi occhi. Ha segnalato subito i fatti ai genitori, si sono attivati i servizi sociali, le forze dell’ordine ed infine la Procura ordinaria. Chi l’aveva violata è un maggiorenne che ora è indagato a piede libero con l’accusa di aver commesso abusi sessuali sulla minore. L’indagine è partita a settembre scorso, con il tema scritto dalla ragazzina, ma il fatto risalirebbe a questa estate, avvenuto nel Senigalliese. Per cristallizzare la versione dei fatti la minorenne ieri mattina, è stata sentita in tribunale ad Ancona, dal gip, con la formula dell’incidente probatorio. In caso di processo la sua testimonianza varrà come prova. L’inchiesta è in mano al pubblico ministero Ruggiero Dicuonzo. La 14enne è stata sentita in un’aula protetta, alla presenza dell’avvocato dell’indagato, con tutte le tutele del caso. La vicenda, tutta ancora da confermare e chiarire, è partita da poco prima dell’estate. Frequentando il bar sotto casa la 14enne aveva conosciuto dei ragazzi più grandi e uno di questi l’aveva poi contattata sui social. Si erano scambiati dei messaggi, lui l’avrebbe un po’ corteggiata e l’avrebbe invitata ad uscire. La 14enne aveva accettato e lui era andata a prenderla con l’auto. Lei voleva prendere qualcosa al bar, fare due chiacchiere, ma il ragazzo l’avrebbe prima portata un po’ in giro con l’auto ed infine condotta in una abitazione di sua proprietà. "Ci guardiamo un film" le avrebbe detto, portandola in camera da letto. Lì avrebbe iniziato a baciarla, poi le avrebbe tolto i vestiti e si sarebbe spogliato anche lui. L’avrebbe palpeggiata nelle parti intime proponendole di andare oltre ma lei si sarebbe rifiutata chiedendo di essere riportata a casa. Solo con alcune amiche si era confidata, tacendo tutto con i familiari. Poi ha fatto il tema.