"Sono stato io a fare denuncia ai carabinieri, ad ottobre dello scorso anno, segnalando che c’erano persone che andavano nella mia proprietà a scaricare ogni tipo di materiale e anche a rubare. Hanno portato via anche le scale di ferro antincendio. Purtroppo fino a quando quel centro non riprenderà funzione è difficile evitare tutto questo perché anche recintando ci vanno". A parlare è Roberto Busco, proprietario del capannone dove, per una parte esterna, è stato disposto un sequestro per evitare che l’area continui ad essere utilizzata come una discarica. "Sono contento che sono andati a controllare – continua Busco – lo hanno fatto la settimana scorsa, un po’ tardivamente. Nella mia denuncia ho spiegato che anche dopo aver provveduto con reti metalliche a recintare tutto puntualmente ignoti danneggiano e rubano. Avevo allegato anche foto. Siamo arrivati a questa situazione a seguito di un contenzioso che si protrae da anni con il Comune (era il 2005 quando il centro fu fatto chiudere perché sembrava sprovvisto delle autorizzazioni) e per il quale ho praticamente vinto tutte le cause. Ho in piedi solo il ricorso al Consiglio di Stato per il risarcimento da 18 milioni di euro che devo avere per tutto quello che ho subito ingiustamente". Busco non può installare telecamere per evitare intrusioni perché le utenze sono staccate. La soluzione sarebbe farlo riaprire ma per questo ha presentato dei progetti e chiesto incontri preliminari in Comune per vagliare con gli uffici se sono fattibili. "Ho chiesto un parere preventivo – osserva Busco – visto quello che ho passato ma nessuno mi risponde".

ma. ver.