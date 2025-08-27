Sono tre i nuovi dirigenti. Podesti, Galilei e Rinaldini. Nuova guida da settembre

Nuovo anno scolastico, nuovi volti alla guida delle scuole marchigiane. Con le nomine appena ufficializzate dal ministero dell’Istruzione, le Marche si preparano al 2025/2026 con un ricambio di dirigenti scolastici in tutta la regione, che avrà un peso particolare nella provincia di Ancona, la più popolosa per numero di istituzioni (66 su 208 sparse in tutto il territorio). Più che un semplice giro di poltrone, si tratta di un passaggio strategico: da una parte la continuità di figure già consolidate, dall’altra l’ingresso di nuove energie chiamate a guidare realtà complesse in territori molto diversi tra loro.

Nel capoluogo sono tre i nuovi dirigenti immessi di ruolo grazie al concorso ordinario. La reggenza all’Istituto d’Istruzione Superiore "Podesti-Calzecchi Onesti" è stata affidata a Rosario Suglia, in precedenza alla "Marco Polo" di Morrovalle, nel Maceratese. Al Liceo Classico "Carlo Rinaldini" arriva Luigia Romagnoli, mentre al Liceo Scientifico "Galileo Galilei" tocca a Francesco Lucantoni. Per due istituti ad alta complessità organizzativa e didattica (ovvero di fascia A), come i comprensivi "Raffaello Sanzio-Falconara Centro" e il "Mons. Costantini - L. Bartolini" di Cupramontana, i nomi scelti sono quelli di Oretta Olivieri e Michela Minnoni. Nel resto della provincia, c’è al centro di nuovo Falconara Marittima — dove la reggenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Cambi-Serrani" è stata affidata a Rosa Martino — poi Arcevia, Corinaldo, Fabriano e Senigallia. Comuni nei quali sono stati scelti dirigenti con incarichi calibrati sulle esigenze locali, confermando la volontà di garantire stabilità anche nei centri più piccoli. All’Istituto Comprensivo di Arcevia tocca ad Andrea Boldrini, in quello di Corinaldo a Marilena Andreolini, al "Marco Polo" di Fabriano a Linda L’Amante, al "Sud-Belardi" di Senigallia a Flavio Bosio. Nella scelta, il Ministero ha valutato non solo le graduatorie concorsuali, ma anche l’esperienza maturata, la vicinanza territoriale e le caratteristiche specifiche di ogni istituto. In questo modo si è voluto bilanciare la distribuzione delle risorse umane, rafforzando una governance scolastica che sappia unire efficienza amministrativa e qualità educativa.

Accanto alle immissioni in ruolo, particolare rilievo hanno gli incarichi di reggenza, che riguardano scuole prive temporaneamente di una direzione stabile. In questi casi, come ad Ancona e in altri comuni della provincia, si è puntato su dirigenti con comprovata esperienza per assicurare non solo la continuità ma anche la capacità di affrontare le sfide didattiche e organizzative. Tutti gli incarichi avranno decorrenza dal prossimo primo settembre e una durata triennale, con un periodo di prova previsto dal contratto collettivo fino al 31 agosto 2026. A questo si aggiungeranno monitoraggi e valutazioni secondo il sistema nazionale, per verificare il buon andamento delle istituzioni e il raggiungimento degli obiettivi educativi. La firma dei contratti individuali è intanto fissata per il 29 agosto all’Ufficio Scolastico Regionale di Ancona. Sarà il passaggio formale che sancirà l’ingresso dei nuovi dirigenti, con la possibilità di eventuali ricorsi prevista dalla normativa. In ogni caso, il provvedimento segna un passaggio importante per la scuola marchigiana, che affronta un anno ricco di sfide su innovazione, inclusione e gestione delle risorse, con la provincia anconetana al centro di questo rinnovamento.