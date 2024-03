Soppresso anche Napoli: "Una cosa scandalosa"

Non solo Milano. Aeroitalia ha cancellato ieri anche il volo da Napoli per Ancona, quello in partenza alle 13.10 dall’aeroporto partenopeo di Capodichino.

Vittima del disservizio Antonio Recchi, imprenditore anconetano impegnato nel campo del turismo. "Mi hanno avvisato la sera prima – racconta telefonicamente – che il volo di oggi (ieri ndr) sarebbe stato soppresso per motivi tecnici. Mi trovavo in albergo. Ho cercato di spiegare loro che essendo un volo di continuità territoriale non avrebbero potuto cancellarlo così e avrebbero dovuto comunque mantenerlo. Ho avuto l’impressione di essere l’unico passeggero in partenza da Napoli. Inizialmente mi hanno detto che sarebbe partito, ma con ritardo, poi ho avuto la conferma che il collegamento non ci sarebbe stato". A quel punto, che fare? "Ho chiesto loro di riproteggermi in qualche modo. Con un taxi Ncc sto cercando di raggiungere Roma Fiumicino per poter prendere il volo da là".

Nel corso della telefonata si rincorrono altre voci, che addirittura darebbero per soppresso anche il volo da Fiumicino per Ancona. Poi in realtà si è appreso che il check-in era aperto. "Ora mi stanno dicendo che partirà questa sera. Che vi devo dire, speriamo. Comunque questa è una cosa scandalosa. Non esiste al mondo che vengano cancellati collegamenti di continuità così, con una tale facilità".

L’odissea sta per finire, entro fine marzo i collegamenti da e per il Sanzio non verranno più garantiti con Aeroitalia. "Basterebbe tanto poco. Un volo per Napoli porta turismo, verso il capoluogo campano e verso le Marche. Non farlo funzionare – aggiunge Recchi – è un delitto".