Sopralluoghi nei parchi per riaprirli

Parchi chiusi per maltempo, ma sono tanti i fabrianesi a violare il divieto: i cittadini chiedono il rispetto delle ordinanze.

Ieri i sopralluoghi tecnici con i parchi che son rimasti ancora chiuse nonostante le folate di vento fossero cessate da mercoledì.

"Stiamo svolgendo sopralluoghi tecnici al termine dei quali in assenza di nuove allerte meteo, revocheremo l’ordinanza" spiega il sindaco Daniela Ghergo.

"Sia ieri mattina che nel primo pomeriggio (meroledì, ndr) – evidenzia il consigliere comunale Danilo Silvi (Fratelli d’Italia) – mi sono recato in centro e ho potuto appurare con i miei occhi che, nonostante la chiusura dei parchi con nastro bianco e rosso nei vari ingressi e con apposito cartello, moltissime persone, di tutte le età, passeggiavano indisturbati all’interno del parco comunale Regina Margherita. L’ordinanza è rimasta sulla carta. C’erano anche famiglie sui giochi. Il sindaco Ghergo, oltre ad emettere un’ordinanza per la chiusura dei parchi ad ogni allerta vento, dovrebbe pensare, come ho sempre sostenuto, alla manutenzione del verde e anche al rispetto dell’ordinanza pretendendo più controlli soprattutto da parte degli agenti della polizia locale. Se facciamo le ordinanze e poi nessuno sanziona chi non le rispetta non va bene" conclude Silvi.