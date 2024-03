Sopralluogo con sorpresa. Mole, ecco come sarà: "Puntiamo a finire tutto entro la fine del 2025"

Mole Vanvitelliana, il sogno di vedere completati tutti i lavori entro la fine del 2025 è sempre più concreto. A confermarlo è stato l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, durante il sopralluogo effettuato ieri mattina insieme al Carlino per fare il punto dei cantieri. Con Tombolini erano presenti il dirigente del servizio, Stefano Capannelli, e l’ingegner Fiorenza Finizio dell’area Opere pubbliche. Sarebbe un risultato straordinario e andrebbe a premiare il recupero partito ormai svariati anni fa con la vecchia amministrazione e concluso da quella attuale. Trattandosi, in larga parte, di cantieri legati alla Next Generation EU, quindi con rendicontazione e consegna dei cantieri entro marzo 2026, ma con lavori già impostati e facilmente realizzabili in anticipo rispetto ai tempi Pnrr, il traguardo appare realizzabile: "Siamo in linea perfetta con il crono programma dei vari interventi – ha spiegato Tombolini, supportato dai tecnici – I cantieri Pnrr sono partiti a inizio gennaio e potrebbero essere riconsegnati in anticipo rispetto alle scadenze di legge. Penso ai lavori sul ponticello e quelli per le due grandi sale, la Biani Mercanti e la sala Tabacchi. La sala Mercanti diventerà un magazzino di discrete dimensioni, gli archi e le volte erano sfilacciati e sono stati ripresi e sistemati; verranno poi applicati dei nuovi infissi sulle finestre arcate per lasciar entrare luce. La Sala Tabacchi invece diventerà uno spazio espositivo. Nuova pavimentazione con finestre a terra per evidenziare quella originale, ma scomoda, sotto; previsto un doppio blocco di bagni. Il cantiere che si espande fino al ‘canalone’ della Mole non inficerà lo svolgimento della stagione del Lazzaretto Cinema. Come da regolamento, sono previsti premi di accelerazione per la ditta che sta effettuando i lavori e dunque rappresentano un incentivo. Spero di poterli concedere quei premi".

Gli interventi di completamento e valorizzazione della Mole Vanvitelliana – Pnrr Missione 5, Rigenerazione Urbana finanziamento Unione Europea Next Generation EU – stanno rispettando tempi e procedure dunque, poi c’è l’ultimo capitolo. L’importo della tranche di lavori legati al Pnrr è appena superiore a 1,5 milioni di euro, i lavori sono stati assegnati al Gruppo di progettazione RTP Studio tecnico Gruppo Marche, mentre l’impresa esecutrice è la Edil Domus di Roccaraso (AQ). C’è poi il vecchio intervento, lato Porta Pia, un cantiere affidato addirittura nel 2017 e purtroppo bloccato dalle beghe dei ricorsi giudiziari. Anche qui però ci sono buone notizie: "Siamo riusciti a sbloccare l’iter ottenendo anche una transazione di 1,2 milioni di euro dalla ditta con cui il Comune all’epoca è andato in causa – hanno aggiunto Capannelli e Tombolini – Il tempo di incassare quella cifra e potremo far ripartire il procedimento, dalla fase progettuale all’affidamento. Sarà una gara nuova, non era possibile rivolgersi alla seconda classificata al tempo, sette anni fa ormai. Tenga conto che i lavori si sono arenati quando era stato fatto il 40% dell’opera. Entro il 2024 saremo in grado di affidare i lavori".