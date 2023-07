Sopralluogo del Sindaco Silvetti alla Frana della Vela, "Divieti da rispettare"

Il sindaco Daniele Silvetti ieri ha fatto un sopralluogo alla frana che si è verificata dopo lo scoglio della Vela. E’ andato via mare, a bordo di un gommone, per rendersi conto di persona della situazione. "Si è sgretolata una placca – ha detto il primo cittadino – ed è venuto giù del materiale. E’ fisiologico che in certi tratti del monte, soprattutto dopo delle intemperie, si verifichino dei cedimenti. In quel tratto le persone non possono arrivare anche perché non c’è proprio spiaggia". Il sindaco ha voluto fare una ricognizione a sud del litorale anche per rendersi conto della sicurezza della navigazione e del posizionamento delle boe che delimitano il confine entro cui le imbarcazioni a motore non possono andare, i 200-300 metri dalla costa. "La situazione delle boe è diversa da quella del comune di Sirolo – ha spiegato Silvetti – ho notato che nel tratto anconetano la loro demarcazione non è chiarissima per questo ci interfacceremo sin da subito con la Capitanerai di porto per porre rimedio. Il posizionamento deve essere chiaro a chi naviga soprattutto in questo periodo in cui in acqua ci sono bagnanti ma anche persone che pescano o fanno immersioni. Le boe da quanto ho visto sembrano troppo rade. Per quanto riguarda le frane vanno rispettati i divieti che ci sono". Prima della Vela, in direzione della chiesetta, un altro tratto di falesia è venuto giù negli anni e la frana è ancora ben visibile. Interventi di contenimento per la falesia non sono previsti per quei tratti e sarebbero difficili da realizzare. Stessa cosa per la zona sotto il Trave, nella spiaggia di Mezzavalle, anche quella interessata da continui smottamenti. Vige anche lì il divieto di stazionarci via terra e mare. La situazione in quel tratto si fa però pericolosa perché i bagnanti a piedi ci arrivano.

ma. ver.