Sopralluogo dopo il grido d’allarme. La giunta ora si ricorda del Piano: "E’ il cuore pulsante di tutta la città"

Il Piano San Lazzaro, da quartiere dimenticato a luogo prioritario per il rilancio dell’attività di governo della città. Dopo il blitz del mese scorso, successivo al grido d’aiuto lanciato da una commerciante del Piano – la presidente dell’associazione e titolare di due bar, Martina Fiscaletti – ieri mattina Silvetti ha dato appuntamento a tutta la sua squadra in corso Carlo Alberto e poi in piazza Ugo Bassi. Con lui sei assessori (assenti Angelo Eliantonio, Marta Paraventi e Stefano Tombolini), compresi i tre candidati alle regionali, nessuno dei quali è stato eletto, e praticamente tutta la sua maggioranza consiliare, senza dimenticare i dirigenti e i tecnici dell’area manutenzioni. Sembrava di essere tornati alla prima seduta del consiglio comunale del giugno 2023. Mai prima d’ora si era visto uno spiegamento di forze di governo cittadino così imponente. Un segnale evidente che potrebbe anticipare un cambio di passo da parte della giunta Silvetti dopo l’esito del voto delle Regionali, che ha evidenziato una netta supremazia del centrosinistra in città. Un’ammissione di colpa, al tempo stesso, la presenza in massa della squadra di governo al Piano ieri dopo che nei 27-28 mesi precedenti non si era praticamente mai vista.

Un quartiere abbandonato, impaurito a causa della percezione di insicurezza, privato di qualsiasi iniziativa culturale, sociale e di spettacolo che potesse fungere da volano per l’integrazione. Silvetti, tuttavia, ieri ha deciso di metterci la faccia e di avviare una nuova fase. Alle viste un programma di riqualificazione urbana, sicurezza e decoro che interesserà la zona: "Il Piano è il cuore pulsante della città – ha ribadito il sindaco – Un quartiere autentico, con una forte identità popolare e commerciale, che merita attenzione quotidiana e investimenti mirati. Migliorare il Piano significa migliorare l’intera città, rendendola più accogliente, più sicura e più coesa. Avevo già annunciato a settembre che una volta al mese avremmo fatto il punto della situazione sulle opere manutentive e sullo stato di avanzamento dei lavori che riguardano l’area del mercato. Nel frattempo, sono stati portati avanti diversi interventi importanti: dalla nuova segnaletica orizzontale e verticale al ripristino del decoro delle pareti danneggiate da atti vandalici, fino all’apertura del nuovo presidio di pubblica sicurezza della Polizia locale, che inauguriamo oggi (ieri, ndr). Abbiamo realizzato nuovi asfalti, in particolare nella zona antistante le linee e le pensiline degli autobus, e completato la nuova illuminazione di piazza Ugo Bassi. Inoltre, abbiamo inserito nel piano triennale delle opere pubbliche anche la nuova illuminazione di corso Carlo Alberto".

Il sopralluogo di ieri è stato l’occasione per inaugurare un nuovo defibrillatore, il ventiduesimo ad Ancona, il primo del quartiere, in corso Carlo Alberto (all’altezza del Cinema Italia). L’installazione è stata possibile grazie a tante donazioni e all’associazione Unbeatables Onlus. Si procederà nell’immediato futuro con altre installazioni, che interesseranno anche i borghi. I primi saranno Sappanico e il Poggio.