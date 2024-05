Sorpresa a Perugia. Verso Vis-Recanatese

Le partite di andata del primo turno nazionale di playoff hanno emesso i loro verdetti: l’altra sera il Catania ha espugnato Bergamo 1-0 superando l’Atalanta U23 con rete di Bouah, la Juventus Next Gen s’è arresa ad Alessandria alla Casertana, passata all’incasso 1-0 grazie al gol di Curcio in pieno recupero, il Perugia s’è fatto sorprendere al Curi dalla Carrarese che s’è imposta 2-0 in trasferta con le reti di Zanon e Di Gennaro, il Vicenza ha vinto a Taranto 1-0 con gol di Ferrari e, infine, l’unico pareggio del turno, quello di Trieste in cui Triestina e Benevento hanno chiuso sull’1-1 con reti di Redan e di Lanini. Le gare di ritorno, in casa delle teste di serie, sono fissate per sabato 18 maggio. Il regolamento prevede che le società che al termine degli incontri di andata e ritorno avranno ottenuto il maggior punteggio avranno accesso al secondo turno della fase playoff nazionale. In caso di parità di punteggio, nella somma delle due gare, avrà accesso al secondo turno della fase playoff nazionale la società testa di serie. Nel weekend si giocherà anche gara2 di finale playout, quella in programma domenica al Benelli di Pesaro tra Vis Pesaro e Recanatese: all’andata, domenica scorsa, s’è imposta la formazione giallorossa per 1-0 grazie alla rete messa a segno dal bomber Melchiorri su assist di Sbaffo. Dunque domenica per salvarsi la Vis Pesaro dovrà vincere, con qualunque punteggio. Perché con il risultato di parità o di vittoria in proprio favore, si salverebbe la formazione di mister Filippi.