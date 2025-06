Sorpresa a Portonovo. E Sugar cena da Marcello: "Mi ha chiesto dei moscioli"

Tutti i grandi artisti che vengono ad Ancona per esibirsi in concerto, di solito al PalaPrometeo ‘Rossini’ e allo Stadio del Conero, rimangono immancabilmente conquistati dalla bellezza di Portonovo. Dove, come è facilmente prevedibile, oltre alla vista hanno la possibilità di soddisfare anche il gusto... Pranzi e cene nei ristoranti della baia sono ormai un classico per i visitatori più o meno illustri. E Zucchero non poteva costituire un’eccezione. Martedì sera, infatti, il cantante si è presentato da Marcello, uno dei locali più noti e apprezzati di Portonovo. Ad accoglierlo, l’intero staff capitanato dal titolare Marcello Nicolini, che definisce Zucchero come "una persona simpaticissima, e molto disponibile". L’artista si è interessato all’eccellenza principale della baia, il mosciolo selvatico. "Gli ho parlato del nostro mosciolo e del fatto che da tempo è un presidio Slow Food. Gli ho spiegato un po’ come è la situazione". Quanto al menù, Nicolini spiega che "Zucchero ha voluto cose molto semplici, come calamari alla griglia, raguse e sardoncini scottadito. Gli è piaciuto tutto quello che ha mangiato, e ha trovato l’ambiente molto piacevole".