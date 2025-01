Sorpresa a rubare: giovane denunciata per furto con destrezza

Una ragazza jesina è stata denunciata dalla Polizia per il reato di furto con destrezza. I fatti risalgono all’11 gennaio quando, in seguito alla richiesta pervenuta al Numero unico delle emergenze, una pattuglia è intervenuta in un negozio dove, ad attenderla, c’era la responsabile. La donna ha riferito che pochi istanti prima, una collaboratrice aveva fermato una ragazza che, dopo aver superato le casse, stava per allontanarsi, ma le barriere antitaccheggio hanno iniziato a suonare. Avendo con sé uno zaino, è stato chiesto alla giovane di aprirlo e, in effetti, all’interno gli agenti hanno rinvenuto un flacone di shampoo integro con l’adesivo antitaccheggio, poi restituito alla titolare. La giovane, incensurata, è stata deferita in stato di libertà.