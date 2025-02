Sorpresa, "A San Valentino regala il teatro". Ecco gli spettacoli dedicati agli innamorati

Marche Teatro lancia ‘A San Valentino regala il Teatro’, iniziativa che offre la possibilità di acquistare due biglietti scontati per la festa degli innamorati. Fino a domani i i biglietti saranno acquistabili presso la biglietteria di via della Loggia, al botteghino del Museshop in via Gramsci, telefonando allo 07120784222 (dalle ore 15 alle ore 17.30) o scrivendo alla mail info@marcheteatro.it. La promozione di due biglietti per una serata speciale è valida per quattro spettacoli. Due riguardano il cartellone della danza. Gli altri due spettacoli fanno parte di ‘Scena contemporanea’, entrambi al Teatro Sperimentale. Sono ‘Coppelia’, in scena il 6 marzo, e ‘Stabat Mater’, atteso per il 9 aprile. Prezzo dei biglietti 20 euro.