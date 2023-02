Altra giornata nera in pronto soccorso a Torrette ieri. Ormai la vera notizia è trovare il reparto di emergenza e accettazione con attese inferiori alle 2-3 ore. Nel corso del pomeriggio di giovedì le attese per i pazienti erano andate salendo fino a sfiorare le 10 ore per i codici di minor gravità. Ieri altra giornata fotocopia, con la mattinata più tranquilla e poi le cose sono andate peggiorando nel corso del pomeriggio. Alle 18 nell’intero reparto, tra visite, attese e pazienti in Obi (Osservazione breve intensiva) c’erano più di 60 persone e le attese per i codici bianchi avevano superato le 8 ore e per i verdi le 6 ore. Generalmente pazienti che non dovrebbero mai arrivare in un pronto soccorso. La situazione nel reparto diretto dalla dottoressa Susanna Contucci è diventata ingestibile.