Sorpresa ai giardini Stamira. Torna l’acqua nella fontana

Dopo l’inchiesta del Carlino sulle fontane (spente) di Ancona, le cannelle di piazza Stamira tornano a funzionare. Il nostro giornale, il 23 ottobre, aveva realizzato un reportage sullo stato di degrado in cui versavano le tante fontane di Ancona, facendo un ´tour dell’orrore´ dal porto al centro. Alcuni lettori ci segnalavano persino che molte di quelle fontane erano spente, come quella del Boia in piazza del Papa o quella vicina, a semicerchio, sempre in piazza del Plebiscito (che risale alla prima metà del XIX secolo). Ora, invece, a poche settimane dal Natale, ecco che la fontana di fronte a piazza Pertini è tornata funzionante. Di pesci rossi come in passato, fino a ieri, neanche l’ombra, ma certo è che qualcosa (finalmente) si è mosso. Chi era in centro, ha pure notato i giardinieri nel parchetto che si trova tra corso Stamira e la piazza dei Rinoceronti del Trubbiani. In mezzo a quell’erbaccia, fino a poche settimane fa, bivaccavano barboni, clochard, tossici e sbandati. Che ci sono ancora, a dire il vero, specialmente sul lato di via Palestro. Proprio di recente, eravamo stati contattati da due dei nostri lettori, uno dei quali – Luigi Fiordelmondo – puntava il dito contro la fontana spettrale di piazza Rosselli. Quella che, per intenderci, si trova sopra la rotonda che è lo snodo tra il centro e la Flaminia. E poi Barbara Rapanotti, che evidenziava lo stato increscioso dei bagni a pochi metri dalla statua dell’eroina Stamira. Ancora oggi quelle toilettes pubbliche, chiuse da anni, versano in condizioni pietose (quelle sopra il parcheggio Stamira è stata riaperta in occasione della notte Bianca, poi più nulla), sommerse da coperte, erbacce e ragnatele: "C’è tanta gente che prende i sussidi, che il Comune la faccia rendere utile e riaprisse i bagni", aveva detto la donna. Che non è la sola a pensarla così. In tanti ci stanno scrivendo per sollecitare la riapertura dei servizi igienici cittadini.

Nicolò Moricci