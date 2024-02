Sorpresa, al PalaPrometeo fa tappa il nuovo tour del sanremese Mr Rain

Mr.Rain l’artista multiplatino in gara al Festival di Sanremo con il brano ‘Due altalene’ annuncia nuove date per il suo tour nei palazzetti a novembre e una (il 9) sarà proprio ad Ancona al PalaPrometeo. Apertura delle prevendite prevista per oggi alle 14. Mr Rain ha festeggiato lo scorso 18 novembre con un grande concerto al Mediolanum Forum di Assago completamente sold out, la fine del "Supereroi Tour" che ha registrato ovunque il tutto esaurito con 33 date e oltre 100mila biglietti venduti, e un anno di grandissimi successi e certificazioni con il brano Supereroi: il podio a Sanremo, 5 volte platino, terza canzone più venduta del 2023 con più di 300milioni tra stream e views, ai vertici delle classifiche di Spotify. Oggi sul palco dell’Ariston, nella serata dedicata alle cover, canterà il brano ‘Mary’ in duetto con i Gemelli Diversi.