Sorpresa, al teatro delle Muse fa tappa il nuovo tour di Levante

E’ già un successo il tour "Opera futura live nei teatri" di Levante, cantautrice, autrice e scrittrice siciliana capace in pochi anni di imporsi sulla scena della musica pop italiana come una dei migliori talenti della sua generazione. I fan anconetani, e non solo, dovranno aspettare lunedì 22 aprile per ascoltarla. Questo è il giorno il cui l’artista si esibirà al Teatro delle Muse. Intanto si sono aggiunte due nuove date al tour che dalla primavera porterà Levante in giro per i maggiori teatri italiani: sono la data zero di Isernia, andata in scena l’altro ieri, e il concerto del 2 maggio al Teatro Lyric di Assisi. Gli appuntamenti del tour saranno un vero passo verso il futuro per Levante, che dopo aver festeggiato i suoi primi 10 anni di carriera è pronta ora per costruire il prossimo decennio di musica e parole.