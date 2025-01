Sorpresa, Angelo Duro raddoppia con "Ho tre belle notizie"

Dopo aver ‘devastato’ tutti teatri d’Italia (e non solo) con lo spettacolo ‘Sono cambiato’, che ha registrato oltre 120 sold-out, Angelo Duro torna con il suo nuovissimo lavoro intitolato ‘Ho tre belle notizie’. A grande richiesta l’evento raddoppia al Teatro delle Muse di Ancona: al già annunciato spettacolo di lunedì 17 marzo, si aggiunge l’appuntamento di martedì 18, entrambi alle 21. Angelo Duro ha conquistato la grande popolarità grazie al programma televisivo ‘Le Iene’, dove oltre a essere uno degli inviati ha proposto i personaggi Nuccio Vip e ‘Il cantante senza pubblico’. Nel febbraio del 2023 è stato ospite del Festival di Sanremo. L’organizzazione è a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne www.ticketone.it (online e punti vendita). Per info 0859047726.