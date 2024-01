Sorpresa, arriva un bosco urbano tra la Montagnola e le Palombare

Piantumazione con alberi non allergizzanti, il piano di recupero virtuoso di un’area tra la Montagnola e le Palombare prevede meno cemento e più verde. Il documento è stato presentato ieri in II Commissione dall’assessore comunale all’urbanistica Angelo Eliantonio e già la prossima settimana passerà senza problemi in consiglio comunale per l’adozione. Al di là dei tecnicismi, in pratica ieri è stata votata la variante per un pezzo dell’area edificata (Apc20) che prevedeva 4 lotti. La variante ha modificato l’uso del terzo lotto (nel primo c’è la ditta Comes, il secondo è già un edificio residenziale) in residenziale, con la cancellazione del quarto lotto che, appunto, diventerà un bosco urbano attraverso piantumazioni di alberi in grado di mitigare l’impatto della CO2.

Un confronto a cui si è arrivati anche attraverso il parere del professor Floriano Bonifazi che si era occupato del settore ‘verde’ nel PIA, il progetto contro l’inquinamento di Ancona. Tutto bene insomma, ma con un motivo di frizione legato alle mancate spiegazioni da parte dell’assessore sui motivi per cui quella variante era stata bloccata, e non bocciata, in sede di giunta, sicuramente modificata e poi portata ieri in commissione. Il dubbio su cosa sia successo nel frattempo, sollevato dal consigliere di minoranza Diego Urbisaglia (Ancona Futura) non è stato sciolto e ciò ha fatto scaldare gli animi nell’aula consiliare. L’adozione del piano di recupero era stata presentata dalla vecchia giunta comunale nel marzo del 2023.