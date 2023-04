Sorpresa benzina "I prezzi stanno calando"

di Giacomo Giampieri

Chi era abituato a prezzi "competitivi" prima delle varie crisi (conflitto in Ucraina, ondate inflattive e, in generale, un pesante aumento del costo delle materie prime e dell’energia), non si sarà ancora rassegnato all’idea di pagare poco alle stazioni di rifornimento. Se non altro, però, almeno nella città di Ancona, stiamo assistendo ad un assestamento diffuso dei prezzi dei carburanti al litro, in media attorno all’1.72. Tanto che i segnali registrati da chi gestisce le pompe di benzina sono confortanti: "Magari fossero sempre questi i costi – dice Gabriella Andreucci, che gestisce il distributore Shell lungo la strada Vecchia del Pinocchio – Vero, anche i clienti erano abituati ad altre cifre, soprattutto prima della pandemia. Ma adesso stiamo assistendo da qualche tempo ad un assestamento. Quindi posso dire che di utenti ce ne sono molti e sono tornati più frequentemente a fare il pieno".

Riflessione non casuale, se si pensa che negli ultimi mesi molte persone avevano fatto difficoltà nel rifornire completamente il serbatoio, viste le cifre schizzate alle stelle per il diesel ("Ricorderete – aggiunge Andreucci – quando la benzina verde costava più del gasolio: non mi era mai successo in 40 anni", racconta), ma soprattutto per i gas come metano (balzato fino a 4.999 al kg e ora tornato dentro certi parametri, ndr) e Gpl che ora viaggia a poco meno di 80 centesimi al chilo. Su questo il pensiero di Vincenzo Gentile, che rifornisce i clienti alla stazione Q8 di via Primo Maggio: "Anche il costo del metano si sta riducendo e così le persone hanno ripreso a fare il pieno". Che in alcuni casi è di nuovo più conveniente di farne uno, oggi, di benzina verde. Quindi il mondo cui c’eravamo abituati si sta contro-ribaltando? Luca Marsala, dipendente Shell della stazione di viale Albertini, è ottimista verso questa sorta di "calmierazione" dei prezzi: "Stanno calando. Se non altro non sono più aumentati da almeno un mese a questa parte. Specie il Gpl, che è diminuito di quasi cinque centesimi". E gli indicatori, come riferisce ancora Marsala, sarebbero ulteriormente confortanti, se solo si pensa che, per l’intero mese di aprile, bruschi aumenti non dovrebbero essercene. È quanto illustra anche Fabrizio Cesanelli, del centralissimo distributore Q8 al viale della Vittoria: "Sì, l’indicazione sembrerebbe quella che il prezzo rimarrà fermo ad aprile". Il gasolio è attorno all’1,69 al litro, la benzina verde costa dieci centesimi in più (1,79). "Cifre che sono ormai pressoché costanti da alcune settimane e tutto sommato ragionevoli. Chiaramente è difficile confrontarle con quelle del passato, quando costavano fino a trenta centesimi in meno", continua Cesanelli.

Dunque Loris Binci, distributore Ip appena fuori la Galleria del Risorgimento, in piazzale Libertà, altra zona di passaggio e molto frequentata dagli automobilisti: "Mi chiede se ci sono stati aumenti? Non mi pare, anzi. I prezzi sono stabili ormai da un po’ e per questo i clienti sono sempre numerosi". E quei clienti stra-citati dai gestori delle stazioni di rifornimento anconetane, come la pensano? Quelli incontrati nel viaggio del Carlino, dalla Baraccola fino al centro di Ancona, tendenzialmente sono "soddisfatti" visti i tempi che corrono, non certo semplici. La sintesi nelle parole di un anziano: "Sì, prezzi alti ma ragionevoli. Ormai ci siamo abituati...".