Sorpresa, c’è anche il rischio che i frati vengano trasferiti

I Domenicani risiedono ad Ancona da seicento anni e la prima chiesa dedicata a San Domenico fu eretta, poco distante dall’attuale edificio, nel XIII secolo. Una presenza non da poco per il popolo cristiano che attualmente rischia di andare perduta a causa della sua chiusura per le lesioni subite dalle scosse del 9 novembre scorso. "Noi non siamo sacerdoti diocesani – ha detto al Carlino padre Antonio, Superiore dei Domenicani ad Ancona – e non abbiamo vincoli con il luogo perché il nostro ambito di predicazione è il mondo e se questa chiesa restasse chiusa per troppo tempo potremmo anche essere trasferiti". Un messaggio chiaro ma non disperato. "Ho riscontrato sin da subito un grande interessamento da parte delle autorità – prosegue il Superiore – A novembre, dopo le scosse c’è stato un sopralluogo dei tecnici del Comune con la presenza di quelli della Soprintendenza e credo che, ad oggi, sia stata anche individuata una possibile soluzione, forse due, per la riapertura a breve termine. Questo ci permetterebbe di riaprire la chiesa in sicurezza e subito, in attesa di eseguire in seguito i lavori più impegnativi che richiedono finanze più consistenti e tempi più lunghi. Il Comune deve ora reperire i fondi necessari per eseguire l’opera. Noi confidiamo che questo avvenga quanto prima. Comprendiamo che il momento non è dei migliori, ci sono molti lavori da eseguire ovunque. E’ una scelta politica legata alle disponibilità finanziarie ma dobbiamo tenere presente che questa chiesa è un patrimonio di tutta la città. Non è qualcosa che riguarda solo l’area del centro storico ma tutta Ancona dal punto di vista religioso, storico, culturale e turistico". Il precedente sisma del 2016 aveva arrecato danni, sempre lievi, alla chiesa ed il Comune aveva provveduto con diversi interventi a mettere in sicurezza tutta la struttura. Nell’occasione fu posta una rete sotto la volta per fermare le eventuali cadute di intonaci e stucchi.