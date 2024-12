Sorpresa, c’è Frankie hi-nrg. Il Palas diventa una disco

Si annuncia un Capodanno memorabile al PalaPrometeo Rossini. Merito di Radio Arancia e Toxygeno Production, che hanno unito le forze per regalare ad Ancona una notte d’eccezione. L’ospite più atteso è Frankie Hi-NRG MC, pioniere del rap italiano, che porterà sul palco la sua energia unica con un dj set esclusivo e i suoi brani iconici. Il palasport dorico diventerà anche un tempio della musica elettronica e dance. L’evento, che inizierà con un esclusivo cenone, sarà infatti un mix di ritmi coinvolgenti, voci magnetiche e performance straordinarie. Ad animare la serata ci saranno figure carismatiche come il Principe Maurice, l’eclettico Toxygeno e l’inimitabile MC Casty. La line-up è un vero e proprio viaggio tra i generi musicali più amati: dall’house alla techno, dall’elettronica alla dance. Tra i protagonisti spiccano nomi di fama nazionale e internazionale, come Dino Brown, Marika Rossa, Paul DC, Alk3Mic, Mattia Menga, Massimo Lippoli, Nausica, Fabio Pelosi, Federica Baby Doll, Reyett, Weg8 (direttamente dall’Impress di Berlino), Francesco Zappalà, Rexhantony, Alessandra Roncone, Giacomo Cerini, Mikel e Ceck.

Naturalmente i fari saranno puntati soprattutto su ‘Frankie’, il quale a un trentennio dal proprio debutto fa una specie di bilancio: "Quando ho iniziato speravo che le critiche contenute nei miei testi potessero innescare un cambiamento positivo. Purtroppo, guardando la situazione attuale, non posso dire che le cose siano migliorate. Anzi, forse sono peggiorate, e la colpa è anche nostra. In una democrazia, il cambiamento deve partire dal basso. Se vogliamo migliorare, dobbiamo impegnarci di più come cittadini. Oggi vediamo una finanza che domina la politica, con gli interessi di pochi che prevalgono su quelli della maggioranza. Questo deve cambiare". Quanto alla notte che lo attende al PalaPrometeo l’artista annuncia: "Mi esibirò in un dj set che rappresenta ciò che amo di più nella musica. Suonerò tracce che mi appassionano e, ovviamente, proporrò i miei cavalli di battaglia con le basi che mi hanno reso celebre. Sarà una serata unica, piena di energia". Un San Silvestro speciale, dunque, quello di dopodomani, da vivere fino alle prime luci del nuovo anno.