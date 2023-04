Sorpresa, c’è già l’effetto Amazon "Aziende spostate verso l’Interporto"

"Per effetto dell’insediamento Amazon c’è già una società che ha dismesso un pezzo di azienda per insediarla all’Interporto e ci sono altri soggetti interessati a vedere le location dove potersi posizionare. Gli stessi portuali sono interessati a cercare spazi che ad Ancona scarseggiano". Così Gilberto Gasparoni, segretario generale di Confartigianato Marche e amministratore di Interporto Marche, anche lui ospite del club "Nova Aesis" giovedì sera a Jesi ha aggiunto: "L’operazione Amazon sta già cominciando a generare un indotto incredibile. Nei prossimi 2-3 anni si prevede una crescita pari al 20 per cento di volumi di lavoro per tutti. I mille addetti diretti non arriveranno almeno all’inizio tutti dalla zona, alcuni arriveranno dalle aziende del territorio e c’è da lavorare sulla formazione. Poi ci sono i mille stimati dell’indotto che non sono solo trasportatori ma tutti coloro che si occuperanno della manutenzione dell’hub, della revisione tecnologica della manutenzione. Ci stanno già chiedendo impianti ad idrogeno perché non tutto può essere alimentato elettricamente".