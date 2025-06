Sorpresa, c’è Max Paiella: "A ruota libera" nel parco tra comicità e musica

Il teatro all’aperto del Parco delle Querce di Agugliano si fa spazio stasera dalle 21.30 per ospitare un grande nome della comicità italiana, Max Paiella. L’artista, conosciuto per le sue irresistibili imitazioni nel programma cult "Il Ruggito del Coniglio" di Radio Rai 2, porterà in scena il suo spettacolo più personale "A ruota libera". Sarà una serata unica, dove la comicità si intreccia con la musica, l’attualità e un pizzico di follia. Musicista, comico, attore e autore, con uno stile inconfondibile capace di far ridere e riflettere allo stesso tempo, Paiella saprà stupire il pubblico. L’ingresso è ad offerta. Un appuntamento perfetto per chi cerca un sabato sera all’insegna del buonumore e della qualità artistica tra il verde del parco. Lo spettacolo è patrocinato da Consiglio regionale delle Marche, Provincia, Comune e associazione La Guglia che continua a regalare alla comunità un’estate piena di arte e divertimento.