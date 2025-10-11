Sorpresa, c’è Mogol: "Vi racconto la mia vita in una canzone"

"Mogol - pensieri e parole. La mia vita in una canzone", è un viaggio emozionante nella vita e nelle canzoni di uno dei più grandi autori italiani. Il grande evento è in programma stasera a Osimo. Mogol racconta aneddoti e intuizioni che hanno dato vita ai suoi più grandi successi, accompagnato da Giuseppe Barbera al pianoforte e Massimo Satta alla chitarra. Sono due grandi maestri, entrambi docenti del Cet, la scuola di Musica fondata proprio da Mogol. Il maestro è spesso ricordato per il lungo e fortunato sodalizio con Lucio Battisti ma il suo contributo alla cultura italiana attraverso la musica pop è stato decisamente molto più ampio. Dai primissimi anni Sessanta infatti a oggi vanta oltre mille e 500 canzoni pubblicate e grandissime collaborazioni. Dal primo Festival di Sanremo vinto con la sua "Al di là" da Luciano Tajoli fino al recente evergreen "L’emozione non ha voce" (una delle più grandi hit di Adriano Celentano), Mogol ha da poco festeggiato 50 anni di successi. Nel corso della sua carriera ha condiviso la sua creatività con moltissimi artisti, fra cui Tony Renis, Gianni Bella, Morandi, Cocciante, Mango. Quella di Mogol è una storia che sembra ormai leggenda ma che continua a emozionare come se fosse la prima volta. L’appuntamento attesissimo è per le 21 al teatro La Nuova Fenice. I biglietti sono in vendita anche oggi dalle 18 alla biglietteria del teatro. L’evento di stasera rientra nel fuori abbonamento del cartellone dell’Amat proposto per questa stagione a teatro.