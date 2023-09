Sorpresa, cinghiale a Vallemiano: "Me lo sono trovato davanti di sera. Era solo e innocuo, non si è mosso"

I cinghiali conquistano anche Vallemiano. Dopo Pietralacroce e via Angelini, gli ungulati sono stati avvistati nel quartiere che collega il Piano al centro, passando da via Martiri della Resistenza. A fotografarlo, la scorsa notte, è stato Maurizio Pincini, che – guarda caso – fa il fotografo. Ma Maurizio solo per puro caso è riuscito a fotografare il cinghiale, dato che era sceso dalla sua abitazione, a Vallemiano, per buttare la spazzatura. A raccontare quegli attimi, è lui stesso: "Erano circa le 23, ero sceso per buttare il sacchetto dell’immondizia, come faccio solitamente. Avevo chiuso il cassonetto e stavo per tornare a casa quando ho sentito degli strani rumori dietro di me. Mi sono girato e ho visto una sagoma scura. Per intenderci, mi trovavo vicino ai bidoni alla fine di via Fano, dove poi si prende le discesa per andare al laboratorio di pasticceria nei dintorni di via della Ferrovia". Quella strada è abbastanza frequentata a tutte le ore del giorno e della notte. L’uomo pare non abbia realizzato proprio subito che si trattava di un cinghiale. "Ho preso il cellulare e l’ho fotografato, ma stava già andando via. Era da solo ed era innocuo, non ha fatto nulla". Sarebbe la prima volta che si vedono i cinghiali nel quartiere di Vallemiano, nei pressi del comando provinciale dei vigili del fuoco. "Sì, confermo – precisa Pincini – è la prima volta che si vedono i cinghiali da queste parti. Perlomeno a me non era mai capitato. Sì, sapevo che c’erano stati degli avvistamenti, ma dalle parti di via della Ferrovia". È probabile che l’ungulato, trovandosi vicino a una batteria di bidoni della spazzatura, fosse alla ricerca di cibo. Gli ultimi avvistamenti risalgono ormai a qualche mese fa, tra borgo Rodi, nel rione Adriatico, e il parco della Cittadella, ma anche in via vecchia di Pietralacroce.

Nicolò Moricci