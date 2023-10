Sorpresa con 60 grammi di cocaina. Donna arrestata, altri due denunciati

Ancora un duro colpo inferto dalla polizia al traffico di stupefacenti. La costante attività di monitoraggio degli ambienti della movida cittadina – supportata dagli specifici servizi volti al contrasto all’illecito traffico di sostanze stupefacenti e dai controlli effettuati nelle zone e nei locali di intrattenimento maggiormente frequentati – sabato ha portato all’arresto di una 40enne residente nell’hinterland senigalliese e alla denuncia di altre due persone, un uomo e una donna. Gli agenti li hanno trovati in possesso di un ingente quantitativo di droga confezionata e pronta per finire sul mercato. Dagli accertamenti effettuati la sostanza stupefacente è risultata 60 grammi di cocaina, che avrebbero fruttato circa 5mila euro. La quantità della sostanza stupefacente trovata, la modalità del rinvenimento, unitamente ai pregressi servizi di osservazione e pedinamento – tutti elementi indicativi dell’attuale attività di spaccio – sono bastati per fare scattare l’arresto della 40enne. Proseguono le attente attività di osservazione da parte della polizia che già da tempo ha acceso i riflettori nelle zone abitualmente frequentate da pusher e tossicodipendenti. Controlli che si intensificano durante il week-end quando i locali della spiaggia di velluto diventano un punto di aggregazione anche per molti giovani provenienti dall’hinterland. La lotta al contrasto dell’uso e del consumo di sostanze stupefacenti passa anche dalle scuole e dalle aree abitualmente frequentate dagli studenti. Sotto la lente d’ingrandimento dei poliziotti sono finite, in più occasioni, anche le fermate dei mezzi pubblici in prossimità del Campus.