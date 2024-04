Sorpresa da "Amarcord": a cena arriva Fabrizio Corona

Fabrizio Corona a cena da Amarcord. L’ex re dei paparazzi, tra i primi a scoperchiare l’indagine sul giro di scommesse illegali che ha toccato anche il calcio, mercoledì sera ha fatto tappa ad Ancona prima di dirigersi a Milano dove ieri mattina, in tribunale, davanti alla sezione misure di prevenzione, si doveva decidere se disporre su di lui la sorveglianza speciale per la pericolosità sociale. Pullover bianco, occhiali da vista, è arrivato a bordo di una Bentley. Una mezza sorpresa per lo staff del ristorante Amarcord, in piazza della Repubblica, che lo ha accolto con piacere. Il suo arrivo non è stato casuale, Corona ha degli amici che sono amici di Gianni Nicolini, collaboratore del titolare di Amarcord, Giovanni Fusco. "Era da un po’ di tempo che ci dicevano prima o poi ve lo portiamo a cena – racconta Fusco – e sono stati di parola. Ha cenato con una tagliata di pollo. Era in forma come sempre, cura molto il suo fisico. Ha parlato di calcio, si è visto la Champions, è stato molto simpatico. Ha apprezzato il nostro locale, con le vetrate sul porto". Corona ha detto anche che ritornerà. I clienti lo hanno subito riconosciuto, qualcuno si fatto un selfie, altri hanno girato un breve video. E’ arrivato alle 22, con il locale pieno.

m.v.