Sorpresa di Natale. La Regione ora "congela" oltre 148 milioni di euro. Gli ospedali a rischio tagli

Sorpresa sgradita sotto l’albero di Natale, la Regione congela 148 milioni di euro alla sanità marchigiana: a rischio l’operatività degli ospedali. Particolarmente penalizzata la provincia di Ancona che subirà complessivamente un taglio di circa 58 milioni di euro, di cui 36 all’Ast 2 che comprende gli ospedali di Fabriano, Jesi e Senigallia, 19 soltanto al policlinico di Torrette e poco meno di 2 all’Inrca. A rischio, in caso di mancato dietro-front della giunta Acquaroli, la piena operatività dei singoli centri e il blocco del sistema salute del territorio.

La misura è stata assunta non come acconto all’interno del bilancio di previsione approvato alla fine del 2023 da Palazzo Raffaello, ma come misura definitiva. In pratica il previsionale parte e arriva con quella cifra lì detratta dai conti delle singole aziende, sanitarie o ospedaliere che siano. Questi soldi sono stati chiusi nella cassaforte del fondo GSA (Gestione sanitaria accentrata), un centro istituito attraverso una legge regionale del 2012. Ancora non è chiara la ragione per cui la Regione abbia deciso di allocare questi fondi alla gestione separata invece di assegnarli agli enti. I rischi sono evidenti. Le aziende dovranno operare tagli drastici sui costi, abbassando il numero delle prestazioni, allungando le liste d’attesa, già a livelli drammatici, e innescando il fenomeno di rimbalzo, ossia la mobilità passiva dei marchigiani che si serviranno sempre più della sanità fuori regione, Emilia Romagna in primis.

Il caso dell’azienda Ospedaliero-Universitaria delle Marche è il più serio vista la sua vocazione all’alta qualità, ora severamente a rischio. Di botto l’azienda si è vista tagliare 19 milioni di euro dal bilancio che passa dunque da 425 a 406 milioni di euro (il 13%). Da questa cifra base ridotta bisogna eliminare tutta la parte fissa, ossia oneri che non possono essere ‘dimenticati’ o posticipati, a partire dal personale che pesa più della metà del budget; ci sono poi costi per i farmaci, per i fornitori, per le apparecchiature tecnologiche e le attrezzature, i fornitori, le utenze, gli affidi esterni (vedi la mensa) e così via.

A parte le aziende anconetane, i numeri scritti nero su bianco sulle delibere del bilancio parlano chiaro. Ecco la lista dei tagli azienda per azienda: la Ast 1 (Pesaro) perderà 31 milioni di euro, Ast 3 (Macerata) 27, Ast 4 (Fermo) 13 e Ast 5 (Ascoli Piceno) 19. Se il provvedimento dovesse essere confermato si tratterebbe di una botta durissima per la sanità pubblica delle Marche. I direttori delle aziende dovranno da subito fare i conti con i tagli che andranno a incidere non sulla quota fissa (il grosso di ogni bilancio aziendale dove le risorse servono per pagare il personale, i farmaci, i fornitori, le utenze, insomma costi fissi che non si possono rinviare), ma sulla parte corrente. Detto in gergo strettamente tecnico, le aziende non potranno più ‘splafonare’ come accaduto negli anni, col rischio, altrimenti, di andare in disavanzo e innescare una spirale irreversibile.