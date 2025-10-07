Sorpresa, è "Globo" il nuovo sponsor

Nuovo main sponsor per l’Ancona: è la Globo, azienda con sede a Corropoli, in provincia di Teramo, che da oltre quarant’anni vende calzature e abbigliamento in giro per l’Italia, presente in ben tredici regioni, dalla Lombardia alla Sardegna, e naturalmente anche nelle Marche.

Un marchio conosciuto agli sportivi anconetani, visto che diversi anni fa era presente sulle maglie della squadra di pallacanestro della Stamura. Presto sarà presente anche su quelle dell’Ancona, insieme allo sponsor Polci Edilizia del presidente Massimiliano Polci: l’accordo tra le parti era nell’aria da tempo ed è stato firmato ieri, oggi la società lo comunicherà anche attraverso i propri canali social. La Globo insieme all’Ancona è un segnale forte, come lo sono le cinque vittorie consecutive infilate dalla squadra di Agenore Maurizi: un segnale che la società sta lavorando positivamente in direzione del futuro e che il buon lavoro svolto sta cominciando a trovare riscontro anche in aziende di livello nazionale, come appunto la Globo, che ha deciso di affiancare il proprio marchio a quello della società del presidente Polci.

Un segnale che va in direzione anche dell’imprenditoria anconetana e marchigiana, quella che s’è defilata alle prime contestazioni e che adesso, seguendo l’esempio del main sponsor, e visti anche i risultati della squadra, potrebbe superare le incertezze degli ultimi mesi e decidere di affiancare i biancorossi per questa stagione cominciata nel migliore dei modi. "Dovremo essere bravi anche nei periodi di vacche magre" ha ricordato ieri sera il presidente in diretta su Radio Tua, che ha parlato della nuova sponsorizzazione – senza fare il nome –, del momento, dell’ottimo rapporto instaurato con il tecnico Maurizi: "L’abbiamo apprezzato subito come uomo, prima che come allenatore".

Polci ha parlato anche della possibilità dell’arrivo di un direttore sportivo, ruolo per cui si fa nuovamente il nome di Luca Gerilli, ex Romana e fino allo scorso gennaio all’Atletico Lodigiani, di cui parlava già a maggio il Resto del Carlino. Un direttore sportivo, come ha spiegato ancora il presidente, che verrà scelto in pieno accordo con il mister, "per rafforzare la squadra e per completare la dirigenza". Polci ha parlato anche dell’atteso closing che allargherà la società non solo alla componente laziale: "Dobbiamo valutare la futuribilità di tutto quello che stiamo facendo, l’Ancona deve diventare un punto di riferimento per tutti".

Giuseppe Poli