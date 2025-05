Sorpresa, ecco Ben Ottewell: il co-fondatore dei Gomez sul palco

La voce e la chitarra di Ben Ottewell sono protagoniste del nuovo appuntamento con la rassegna "Klang. Altri suoni, altri spazi", realizzata dall’Amat. Questa sera (ore 21) sul palco del Teatro Tullio Giacconi di Chiaravalle salirà il co-fondatore dei Gomez, eclettica formazione indie rock britannica che ha dato il meglio di sé tra fine anni ‘90 e inizio anni 2000. Il cantante e chitarrista torna alla ribalta per presentare in versione acustica sia i brani della sua carriera solista sia i maggiori successi dei Gomez. Voce profonda (c’è chi l’ha paragonata a quella di Eddie Vedder) ed eccellente tecnica chitarristica sono gli elementi che più caratterizzano le sue esibizioni dal vivo, sempre toccanti e di alto livello emozionale. Inutile dire che i brani più attesi sono quelli tratti dai migliori album della band, come ‘Bring it on’ (uno dei più riusciti esordi del decennio, non a caso vincitore del Mercury Music Prize), ‘Liquid skin’ e ‘In our gun’. Qualche titolo? ‘78 Stone Wobble’, ‘Get Miles’, ‘Do’s and don’ts’, ‘Sound and Sounds’ e ‘We haven’t turned around’. Ottewell ha all’attivo tre album, usciti fra il 2011 e il 2017. Il concerto è realizzato in collaborazione con il Comune di Chiaravalle e l’associazione culturale Deus Ex Machina. Biglietti e informazioni: Teatro Giacconi (0717451020), Amat (0712072439), VivaticketInfo e Ufficio Cultura (0719499266).