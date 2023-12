Sorpresa, Forno10 apre in centro a Fabriano

Nuovo locale all’insegna dell’inclusività per Forno10. Da poco più di tre anni, i ragazzi creano dolcezze. E da qualche giorno ci sono novità che desiderano condividere. La prima è che sono in un nuovo locale. Da oggi Forno10 apre le porte del laboratorio e del punto vendita in centro a Fabriano. Seguendo la salita che dalla fontana va verso San Venanzio, è a metà via che li troverete: in via Largo Bartolo da Sassoferrato. "Da diverso tempo - commenta il presidente della cooperativa Castelvecchio Service di Fabriano Marco Salari - desideravano immergere il nostro progetto e i nostri prodotti nel centro della città".