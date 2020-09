di Pierfrancesco Curzi C’erano una volta i confronti elettorali. Sullo sviluppo del porto di Ancona i candidati dei tre schieramenti potenzialmente più competitivi – in rigido ordine alfabetico, Francesco Acquaroli per il centrodestra, Maurizio Mangialardi per il centrosinistra e Gian Mario Mercorelli per il Movimento 5 Stelle – non si danno fastidio, non si attaccano a vicenda, non si guardano neppure. Saluto ‘di gomito’ iniziale a parte, le loro posizioni sono sembrate di quasi totale accordo su tutti i quattro punti centrali dell’incontro promosso nella sede dell’Autorità portuale dal Propeller Club di Ancona e dal...

di Pierfrancesco Curzi

Il posizionamento dello scalo di Ancona nella Macroregione Adriatico Ionica, il traffico passeggeri e le crociere, la parte merci e infine cantieristica e pesca: i programmi dei candidati alla presidenza della Regione Marche su questi argomenti, sfumature a parte, sono pressoché identici. Stesso pensiero sui temi generali, comunione d’intenti anche sugli argomenti specifici, come ad esempio l’Uscita dal porto e il collegamento con la grande viabilità e con l’aeroporto e i presunti benefici portati dallo sbarco nelle Marche di Amazon e la creazione di un grande polo logistico. Chi si aspettava scintille, visto anche l’avvicinamento alla data del voto, è rimasto deluso. Tutti d’accordo e massima indifferenza, non solo tra i due blocchi storici della politica, destra e sinistra, ma anche interno alla cosiddetta coalizione nazionale giallorossa. Timido lo stesso candidato pentastellato Mercorelli. L’unica fonte di diversità su argomenti, prospettive future e soluzioni è stato il quarto incomodo. Il candidato della Lista Comunista, Fabio Pasquinelli, arrivato a confronto iniziato, è stato l’unico a ravvivare l’atmosfera, altrimenti monotematica, del dibattito. Secondo Mangialardi "l’arrivo di Amazon è una grande opportunità per tutti, così come il raddoppio dell’area cantieristica di Fincantieri, ma il nodo centrale restano i fondali dello scalo. Bisogna andare oltre la burocrazia e i vincoli, altrimenti il porto diventa poco attrattivo. Sull’Uscita a Nord andremo avanti sul percorso individuato, senza perdere tempo". Sull’adeguamento infrastrutturale è d’accordo anche Francesco Acquaroli: "Sono assolutamente favorevole alla banchina per le Grandi Navi, ne vale anche l’occupazione, ma ci sono da sistemare le altre. Dunque bene il potenziamento delle crociere, ma lavorerò affinché i turisti non siano soltanto di passaggio qui ad Ancona". Secondo Gian Mario Mercorelli "il porto di Ancona è bello, ma poco conosciuto fuori, così come le Marche intere. La promozione è stata fallimentare in questi anni e invece lo sviluppo potrebbe essere gigantesco. Potenziamo la pesca e leghiamola al turismo attraverso la tipizzazione dell’agroalimentare e le eccellenze del nostro pesce". Infine Pasquinelli: "L’impatto delle grandi navi sarebbe devastante e chiuderebbe sempre di più il rapporto tra la città e il suo scalo, oltre a danneggiare l’ambiente e la sicurezza. La Regione cerchi accordi con il porto di Livorno per il collegamento Adriatico-Tirreno".