Sorpresa, i Giardini ripuliti grazie ai bimbi

I Giardini "Anna Frank" di Senigallia risplendono grazie ad una bambina. Un luogo centrale, affascinante, quasi misterioso, ma spesso al centro di segnalazioni e polemiche a causa di atti vandalici su panchine e muretti, nonché vittima dell’incuria proprio perché alcune zone del parco sono scarsamente illuminate. Eppure sono stati e sono tutt’ora un punto di ritrovo per molti ragazzi ed altrettante famiglie. Lo spontaneo percorso di riqualificazione parte dalle classi quinte della vicina scuola primaria "Leopardi". Qualche tempo fa le maestre avevano chiesto ai bambini di creare un volantino per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza delle plastiche in mare. L’alunna ha trasformato questo invito in una vera e propria campagna di raccolta all’interno dei giardini pubblici.

Sorprendentemente però, quando i ragazzi si sono ritrovati al parco, non hanno trovato eccessive quantità di plastica tra le piante, lungo i viottoli o nei pressi dei giochi per bambini. Senza perdersi d’animo, i giovani volontari accompagnati da qualche genitore e dai nonni, hanno approfittato per spazzare via il fogliame e gli aghi dei pini caduti all’interno dello spazio verde. L’iniziativa ha rapidamente coinvolto altre persone: alcuni passanti infatti si sono uniti al gruppo collaborando alle operazioni di pulizia. Un sostegno concreto è arrivato anche dalle attività commerciali situate a due passi dal parco che hanno messo a disposizione cibo e bevande.

Nicolò Scocchera