Sorpresa, i prezzi sono in aumento

Nel mese di febbraio ad Ancona l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha registrato un aumento dello 0,3% mentre il tasso tendenziale annuo è salito dal +1,3% al +1,4%. Lo fa sapere il Comune di Ancona. Tra le voci in sensibile crescita il capitolo Bevande alcoliche e Tabacchi (+1,8%) con i rincari di tabacchi (+2,5%), birre (+0,6%) e vini (+0,4%) ma anche le spese per Abitazione, acqua, energia e combustibili (+0,8%) in cui spicca il balzo del costo della fornitura di acqua (+8,8%) e per la raccolta delle acque di scarico (+8,4%) ma anche dell’energia elettrica (+0,5%).

In rialzo anche i prezzi dei Trasporti (+0,5%) con aumenti particolari per carburanti e lubrificanti per mezzi di trasporti privati (+1,7%) e trasporti marittimi (-1,5%); in calo invece i trasporti su rotaia (-2,3%) e aerei (-3,1%). Significativa la crescita dei prezzi per i Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+0,4%): i rincari maggiori vengono segnalati per la frutta (+1,5%), per latte formaggi e uova (+1,3%), caffè, tè e cacao (+1,3%) e carni (+0,7%).

In controtendenza, e dunque con valore in calo, i Servizi ricettivi e di ristorazione (-0,6%), in particolare la voce alloggi (-3,5%) e Ricreazione spettacolo e cultura (-0,2), con apparecchi fotografici e cinematografici e strumenti ottici (-6%), e Comunicazioni (-0,3%) che comprende gli apparecchi telefonici e fax (-1,1%). Invariati a febbraio invariati i capitoli relativi ad Abbigliamento e calzature e Istruzione.