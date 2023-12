Sorpresa Il cinema Goldoni pronto a riaprire

L’organizzazione degli eventi culturali cambia registro con l’idea principale di evitare "l’anarchia" nella gestione degli eventi. E’ con questo obiettivo che ieri il sindaco Daniele Silvetti ha voluto incontrare i rappresentanti delle storiche associazioni cittadine che da tempo propongono festival e iniziative. E, in questa riorganizzazione, la cultura potrebbe a breve gioire per un’altra notizia: il multiplex Goldoni o Movieland potrebbe presto riaprire, forse anche prima di Natale. E’ l’idea di Saverio Smeriglio, titolare della grande struttura davanti a piazza Pertini, che starebbe pensando di riaccendere i proiettori davanti all’iper attivismo che la città sta facendo registrare in questi ultimi mesi. Una notizia che tanti cinefili festeggerebbero, soprattutto chi abita in centro. Aver l’opportunità di gustare sul grande schermo quelle grandi produzioni che hanno ricominciato a riempire le sale di tutt’Italia.

Ma torniamo all’incontro di ieri. Il sindaco Daniele Silvetti ha sottolineato come "c’è la massima volontà da parte di questa Amministrazione di continuare a sostenere e aiutare le associazioni culturali. Nessun preconcetto ideologico ma argomentazioni organizzative. Abbiamo chiesto loro di aiutarci a valorizzare altri contesti culturali della città. Anche a crearne di nuovi cominciando da una buona comunicazione e da un confronto costante per essere tutti protagonisti della nuova percezione della città. Nascerà – spiega il primo cittadino – un bando complessivo ma suddiviso per sezioni, che sarà pubblicato entro la fine dell’anno e valido per 40 giorni. In questo dispositivo saranno elencate tutte le location disponibili e ai partecipanti verrà richiesta una pianificazione artistica ed economica puntuale. La commissione giudicatrice sarà esterna e anch’essa scelta con avviso. Sul fronte dei grandi eventi questi saranno classificati e inseriti nell’assessorato specifico in base alla ‘dimensione’ della programmazione". Sul fronte delle location, nel bando saranno presenti la Mole, che per il 2024 sarà utilizzata a "scacchiera" in base all’andamento del cantiere, e poi il porto antico, l’anfiteatro romano (per queste due location sono in corso trattative con l’Authority e la Soprintendenza), la Cittadella, piazza Pertini per lo sport, piazza Cavour per gli eventi più grandi come il festivasl del cinema al quale si sta lavorando, e piazza del Papa.

Nel frattempo le associazioni culturali che ieri hanno partecipato all’incontro di sono riunite in un coordinamento e ne fanno parte Accademia56 Soc. Coop., Adriatico Mediterraneo, Amici della Musica “G. Michelli”, ARCI Ancona, Cantieri musicali, Casa delle Culture, Gruppo Teatrale Recremisi, Hexperimenta, La Luna Dance Center, MALTE, Il Mascherone, Nie Wiem, Sineglossa, Spaziomusica, Teatro terra di Nessuno aps, Ventottozerosei: "Durante l’incontro – sottolineano dal coordinamento – sono state chiarite molte questioni che avevano suscitato preoccupazione e dibattito in città, soprattutto sulle sorti della Mole, sugli eventi e sul bando unico annunciato dall’Assessorato alla Cultura. Rimangono da sciogliere alcuni nodi soprattutto sul bando e in particolare sulla commissione che valuterà i progetti, sui criteri del bando e sulle risorse stanziate".

Per quanto riguarda i fondi presenti nel bando, l’amministrazione è al lavoro per quantificarli in base al bilancio. "Saranno – dice Silvetti – fondi certi per tutti, senza dover attendere manovre di assestamento".

Alfredo Quarta