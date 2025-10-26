Sorpresa, il Convivio Musicale nella Sala Musicisti dell’hotel

E’ una proposta originale e raffinata quella che la rassegna ‘Jesi Barocca’ rivolge oggi (ore 17.30) ai melomani. E’ il ‘Convivio Musicale’ che avrà come protagonista l’Ensemble dei solisti dell’Orchestra Barocca delle Marche. Inconsueta la sede: la Sala Musicisti dell’Hotel Federico II di Jesi. E’ il risultato della collaborazione nata tra la Fondazione ‘Alessandro Lanari’ e la nota struttura alberghiera. Il programma comprende brani dei più importanti compositori violinisti marchigiani del ‘700: dal nume tutelare locale Giambattista Pergolesi al pesarese Pasquale Bini, passando per il fabrianese di fama romana Luigi Antonio Baldassini, ben noto a Roma, e il fermano Teodorico Pedrini, missionario che ha portato e sviluppato in Cina l’arte del violino. Si ascolteranno inoltre pagine significative, tra cui le gustose ‘Danze per Violino’ di Anonimo tratte dal Fondo Planettiano di Jesi. Gli autori sono diversi per biografia, arte e stile, ma sono accomunati dalle origini marchigiane che testimoniano, se non una specifica ‘scuola’, certamente una radice culturale, un’humus profonda che ha permesso la nascita di grandi talenti. La rarità delle musiche fa del concerto un vero e proprio evento. Al termine del concerto, brindisi finale in comune tra artisti e pubblico offerto da Cantine Montecappone. Ingresso 10 euro. Prenotazioni: info@fondazionelanari.