Sorpresa, il Mancio in visita al "Moie Vallesina"

Visita speciale di Mister Mancio al campo sportivo Grande Torino. L’ex ct della Nazionale di calcio, giovedì sera ha voluto incontrare atleti, allenatori e presidente del Moie Vallesina per conoscerli e motivarli. Mancio si è intrattenuto con i giovani giocatori della squadra dilettantistica in vista dell’importante derby di oggi (domenica) a Chiaravalle per il campionato di promozione. Moie è seconda in classifica a un punto dalla prima e la partita di oggi contro la Biagio potrebbe significare molto. Una bella realtà quella del Moie Vallesina grazie anche alla passione e dedizione degli allenatori ed ex calciatori di alto livello Sergio Paolinelli e Ugo Coltorti. "Una società che vanta 480 soci di cui 300 tra bambini e allievi – spiega orgoglioso il presidente Roberto Possanzini -. Per loro è stato emozionante e motivante incontrare il Mancio che non si è sottratto a selfie e scambi di battute". "L’unica così importante è dare retta all’allenatore. Seguite le sue parole e avrete ottime soddisfazioni in campo" ha detto Roberto Mancini ai ragazzi sul campo in sintetico del Grande Torino. Un bell’incoraggiamento per i tanti bambini che non sono voluti mancare giovedì sera all’appuntamento, per nulla annunciato, con il mister ed ex calciatore jesino.

sa. fe.