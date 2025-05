Sorpresa, il nuovo brand per la città universitaria

"Ogni passo scrive una storia", "La conoscenza è il vero viaggio" e, ancora "L’energia dei giovani trasforma tutto" o "Qui il mare non separa, unisce" e, anche "Da questo porto sono partite mille storie". Sono alcuni dei messaggi, declinati in italiano e in inglese, accompagnati da video-social che mostrano la città in tutte le sue sfaccettature e che sono parte della nuova campagna di comunicazione "Ancona città universitaria" che sottolinea la sinergia e la stretta collaborazione tra l’amministrazione dorica e l’università Politecnica delle Marche. Ma soprattutto veicola messaggi di accoglienza e illustrano le opportunità che la città dorica offre, per lo studio, la ricerca ma anche per la crescita culturale, lo sport e il divertimento, con una azione di branding sulla città vista attraverso il suo cuore universitario.

Una campagna, realizzata dall’agenzia Mpm Comunicazione, con i testi di Raffaele Mazzei: è stata presentata ieri a Palazzo del Popolo dall’assessore all’Università e le Politiche Giovanili, Marco Battino e dal direttore generale della Politecnica delle Marche, Alessandro Iacopini, iniziata per accogliere gli oltre mille studenti dell’Erasmus generation meeting e che renderà attraente la città dorica agli oltre 4mila atleti-universitari che per dieci giorni si sfideranno durante i Campionati nazionali universitari 2025, dal 24 maggio al primo giugno. Significativo il logo, con la stilizzazione dell’Arco Clementino "a indicare la porta d’ingresso da cui passare per entrare nelle bellezze della città. E allo stesso tempo – ha spiegato Battino – rilanciare l’identità nazionale e internazionale che la caratterizza". Grazie a questa collaborazione, ha sottolineato Iacopini, "riusciamo a ospitare anche eventi importanti come è stato per l’Erasmus Generation Meeting e tra pochi giorni i Campionati nazionali universitari 2025, perché senza la collaborazione dell’amministrazione e il coinvolgimento della città non potevamo ospitare un evento così importante e impegnativo, che inevitabilmente ha un forte impatto anche sulla città. L’obiettivo è fare di Ancona una città universitaria a tutto tondo. Perché "l’università è a tutti gli effetti – ha ricordato Battino – un volano anche economico che aiuta l’economia della città".

La campagna di comunicazione "Ancona città universitaria" serve dunque per informare la città delle iniziative che si svolgono in collaborazione con l’Ateneo ma è anche veicolo per creare interesse e curiosità in quanti ad Ancona vogliono venire a studiare. Ad oggi sono oltre 17mila gli studenti che affollano l’ateneo. Ma l’ambizione della Politecnica è richiamare, da altre regioni e dall’estero studenti e ricercatori. E la collaborazione tra le due istituzioni "è una opportunità di essere più forti". Il concept grafico della campagna si fonda su una identità visiva calda, minimale e fortemente simbolica, pensata per comunicare l’essenza di Ancona come città universitaria dinamica e accogliente.