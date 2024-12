Sorpresa, il treno da Monaco di Baviera fermerà anche ad Ancona

Non solo via cielo (all’aeroporto), ma anche su rotaia (alla stazione). Per le Marche arriva un’altra opportunità strategica, grazie all’accordo raggiunto per un collegamento ferroviario tra Ancona e Monaco di Baviera, che prevedrà anche fermate intermedie a Pesaro e Senigallia. A darne notizia, ieri, l’assessore regionale ai Trasporti Goffredo Brandoni: "Da tempo sono in contatto con le ferrovie tedesche ed austriache per far sì che il collegamento Monaco-Rimini potesse essere prolungato alla nostra regione – ha spiegato –. Nell’incontro odierno (ieri, ndr) abbiamo avuto una risposta positiva alla nostra istanza, il treno che parte da Monaco di Baviera non solo avrà come destinazione finale quella di Ancona, nostro capoluogo di regione, ma avrà anche due fermate intermedie a Pesaro e Senigallia. Una nuova opportunità di collegamento che potrà favorire non solo il turismo, ma anche chi si sposta per ragioni di studio o di lavoro, anche perché le frequenze da e per Monaco saranno giornaliere. Ulteriori dettagli saranno forniti prossimamente in quanto è in via di definizione la programmazione degli orari".

Sempre a proposito di Regione, partirà da venerdì (6 dicembre) la procedura per individuare il nuovo direttore dell’Atim. Lo ha stabilito la Giunta, deliberando l’avvio della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico al vertice che succederà Marco Bruschini alla guida dell’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. Un’agenzia gestita, oggi, dalla direttrice facente funzione Stefania Bussoletti (dirigente del Dipartimento di sviluppo economico). Dopo la pubblicazione dell’avviso, requisiti e informazioni per partecipare alla selezione saranno disponibili sul sito istituzionale nella sezione Bandi di concorso. Le istanze potranno essere presentate esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo regione.marche.risorsestrumentali@emarche.it, a partire da venerdì e fino alle 12 di sabato 18 gennaio 2025.