Sorpresa, in via Maggini spunta anche un divano scaricato sulla strada

Un bel divano viola adagiato a bordo strada in attesa, chissà quando, di essere recuperato dal servizio ‘Rifiuti ingombranti’ di Anconambiente. Siamo nella parte bassa di via Maggini, tra gli incroci con via delle Palombare e via Anders. Sulla piattaforma del marciapiede dedicata ai pedoni oltre al divano rivestito di viola anche uno scooter. Quel pezzo di mobilia non poteva non essere notato visto che i responsabili lo hanno abbandonato quasi in mezzo alla strada, giustificando quell’atteggiamento irregolare attaccando sullo schienale un cartello che avvisava l’imminente ritiro. Anche questo è degrado.