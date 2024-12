Sorpresa, la Cocciaretto a Torrette

Sorpresa, ieri la tennista e campionessa Elisabetta Cocciaretto ha eseguito esami di approfondimento in ambito pneumologico prima della sua imminente partenza per gli Australian Open presso la Struttura Dipartimentale Universitaria di Pneumologia dell’Auo delle Marche, diretta dalla prof Martina Bonifazi, professore ordinario di Malattie dell’Apparato respiratorio dell’Università Politecnica delle Marche e Direttrice della Scuola di Specializzazione. La prof Martina Bonifazi ha commentato: "Siamo molto contenti che Elisabetta Cocciaretto abbia scelto la nostra struttura per approfondire lo studio della sua funzionalità respiratoria in previsione di un altro grande appuntamento del tennis mondiale. L’ottimizzazione della funzione dell’apparato respiratorio è particolarmente importante negli atleti che operano in un contesto agonistico di altissimo livello".

Il direttore generale dell’Aoum Armando Marco Gozzini spiega: "La nostra azienda si configura come capofila in ambito sportivo, anche data l’imminente apertura del Centro Nazionale di Medicina dello Sport, che sarà coordinata dal prof Dello Russo, professore ordinario di Cardiologia dell’Università Politecnica delle Marche e direttore della clinica di Cardiologia e Aritmologia dell’Auo delle Marche. Il nuovo Centro vedrà il coinvolgimento interdisciplinare di diverse figure specialistiche, tra le quali pneumologi, ortopedici ed altri esperti del settore. L’esperienza e la professionalità dei nostri specialisti saranno al servizio degli atleti professionisti".